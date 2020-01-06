Прошедший 2019 год был ознаменован рядом позитивных сдвигов в российско-украинских отношениях. Связано это было во многом с приходом к власти нового президента Владимира Зеленского, который, несмотря на непримиримость в вопросах принадлежности Крыма и т.д., похоже, готов искать пути для мирного урегулирования. Удастся ли в 2020-м закрепить те небольшие успехи, которых добились Москва и Киев? Об этом NEWS.ru спросил у украинских политологов.

Несмотря на то, что Зеленский, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, демонстрирует готовность к диалогу с Россией, у него по-прежнему нет чёткой позиции, считает глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Поэтому спрогнозировать будущий вектор двусторонних отношений пока сложно.

Непонятно, на что готов украинский президент и его команда. Вопрос и в том, сохранится ли то окружение Зеленского, которое сейчас ответственно за принятие решений. В этих условиях ожидать каких-то решительных изменений, направленных на налаживание отношений, не стоит. Главной проблемой по-прежнему остаётся вопрос Донбасса, и в этом случае мы не видим со стороны Киева даже минимальной готовности выполнять минские соглашения. А, значит, прорывных решений и улучшения климата в российско-украинских отношениях не предвидится. Очевидно, мы будем наблюдать продолжение — пусть и в смягчённой форме, — той политики, которая формировалась властями Украины в течение последних пяти лет. Михаил Погребинский глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии

При этом эксперт допускает минимальные подвижки по вопросам взаимной торговли. Нельзя исключать и того, что частично будет отменена экономическая блокада Донбасса, — тогда Киев станет закупать там уголь официально, а не через «серые схемы», как это происходит сейчас. Вероятен также некоторый прогресс по вопросам нефтяных и газовых поставок, но, в любом случае, это всё не радикальные изменения, заключает Погребинский.

Киевский политолог Алексей Якубин, в свою очередь, придерживается более оптимистичных прогнозов. Эксперт напоминает, что даже под занавес 2019-го Москве и Киеву удалось урегулировать ряд проблем, в частности, решить вопрос продолжения транзита российского газа через украинскую территорию.

Тот уровень эскалации, который был между странами, всё-таки снизился. Новая власть старается иначе, чем прежняя, выстраивать отношения с Россией. Президенты начали регулярно общаться: мы знаем как минимум о трёх телефонных звонках, были и парижские переговоры в нормандском формате, и двусторонняя встреча. Конечно, нельзя сводить отношения Киева и Москвы к двум лидерам, но, по крайней мере, мы видим желание Украины переформатировать связи с РФ. До нормализации далеко, но наметившаяся тенденция, я считаю, будет главной в 2020 году. Алексей Якубин украинский политолог (Киев) украинский политолог (Киев)

Многое будет зависеть от политической воли двух столиц, подчёркивает аналитик: в ближайшие полгода критически важно будет выработать стратегию по «формуле Штайнмайера», Донбассу и т.д. Помимо этого остаётся вопрос, связанный с прямыми поставками газа, которые позволили бы снизить цену на него внутри Украины. Для Зеленского это крайне острая тема, поскольку рост тарифов и общая экономическая ситуация негативно сказываются на его внутриполитическом рейтинге.

Есть и проблема возобновления авиасообщения между странами, — напоминает Якубин. — Она имеет резонанс в обществе, но практических шагов по её решению в минувшем году сделано не было. Возможно, в 2020-м начнутся конкретные обсуждения этого вопроса.

Пока же можно говорить если не о потеплении в двусторонних отношениях, то, по крайней мере, об «оттепели», заключает эксперт.