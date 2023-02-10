Улицы Днепропетровска остались без света и электротранспорта

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Днепропетровск, Украина

В Днепропетровске отключили наружное освещение и остановили работу электротранспорта, сообщил в Telegram-канале мэр города Борис Филатов. Градоначальник выразил надежду, что уже завтра электроснабжение восстановят, при этом графики отключения для жителей остаются плановыми. По словам Филатова, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, но с «определенными контролируемыми ограничениями».

На данный момент принято решение об отмене работы электротранспорта и наружного освещения, но надеюсь, что уже завтра снова заработают, — написал Филатов.

Утром 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Днепропетровской области.

Ранее в Сети появились фото и видео с последствиями прилетов, предположительно, снятые очевидцами в Киеве и Хмельницком, а также в Хмельницкой области. На кадрах были показаны столбы дыма над объектами критической инфраструктуры, пораженными в результате ударов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе зафиксированы около 10 взрывов, в результате в некоторых районах наблюдались перебои с электроэнергией.

Сирены воздушной тревоги 10 февраля также сработали в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.