Украину назвали «испытательным полигоном» для оружия Министр обороны Украины назвал страну «испытательным полигоном» для оружия

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его страна стала «испытательным полигоном». Об этом он сообщил на выступлении по видеосвязи в рамках дискуссии, организованной в Атлантическом совете, передает РИА Новости. Министр также «пригласил» производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию на украинском поле боя.

Украина сейчас, по сути, является испытательным полигоном. Многие вооружения в данный момент тестируются в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает предостаточным числом собственных современных систем <...> Мы заинтересованы в испытании современных систем в бою и приглашаем производителей вооружений протестировать их новые образцы здесь, — сказал Резников.

18 июля Совет ЕС достиг политического решения о предоставлении Украине пятой партии военной помощи на €500 млн. Общий объем средств на поставки оружия Киеву из Европейского фонда мира теперь составляет €2,5 млрд.

Экс-офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер заявила, что американское оружие и денежная помощь Запада не поможет Украине победить Россию. По мнению бывшей разведчицы, украинский лидер Владимир Зеленский хочет достичь неосуществимого, а именно силой вернуть контроль над обширными территориями, утраченными в ходе спецоперации.