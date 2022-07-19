В США посчитали, что никакое оружие не поможет Украине победить Россию Американская разведчица Коффлер: западное оружие не поможет Украине победить Россию

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Американское оружие и денежная помощь Запада не поможет Украине победить Россию, пишет экс-офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в статье для Fox News. По мнению бывшей разведчицы, украинский лидер Владимир Зеленский хочет достичь неосуществимого, а именно силой вернуть контроль над обширными территориями, утраченными в ходе спецоперации. Коффлер считает, что президент США Джо Байден просчитался, когда не потребовал от Зеленского постановки более реалистичной цели.

Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы <...>, потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской, — заявила она.

Подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive ранее заявил, что западные генералы врут о реальном положении дел в Вооруженных силах Украины и тем самым вводят в заблуждение общественность. Он подчеркнул, что американские военачальники ошибаются, когда говорят о том, как поставки оружия Киеву изменили баланс сил на поле боя.

Он отмечает, что Россия также израсходовала значительное количество боеприпасов, но «слово „измотана“ едва ли применимо» к ней. По мнению Дэвиса, американским СМИ, конгрессу и общественности следует тщательнее проверять слова военнослужащих.