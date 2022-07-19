В США заявили, что западные генералы врут о реальном положении ВСУ Подполковник ВС США обвинил западных генералов во лжи о реальном положении ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Западные генералы в интервью на телевидении врут о реальном положении дел в Вооруженных силах Украины и тем самым вводят в заблуждение общественность, заявил подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive. Он подчеркнул, что американские военачальники ошибаются, когда говорят о том, как поставки оружия Киеву изменили баланс сил на поле боя.

Украине катастрофически не хватает боеприпасов для гаубиц, в то время как Россия продолжает производить почти неограниченное количество снарядов, — заявил Дэвис.

Он отмечает, что Россия также израсходовала значительное количество боеприпасов, но «слово „измотана“ едва ли применимо» к ней.

По мнению Дэвиса, американским СМИ, Конгрессу и общественности следует тщательнее проверять слова военнослужащих.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне обеспокоены положением украинских войск. Стараясь помочь им всем необходимым, в США работают «в режиме 24/7», отметил он. Госсекретарь добавил, что в Вашингтоне «полны решимости» обеспечить Киев всем, что ему нужно, что позже может помочь укреплению украинских позиций «на любых переговорах, когда они случатся».

Глава Нацразведки США Аврил Хейнс 29 июня указала, что ситуация для Киева остается «довольно мрачной». По ее словам, российская сторона в обозримой перспективе добьется успехов на линии фронта.