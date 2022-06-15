Блинкен заявил об обеспокоенности в США положением войск Украины Госсекретарь Блинкен: в США обеспокоены положением украинских войск

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне обеспокоены положением украинских войск. Стараясь помочь им всем необходимым, в США работают «в режиме 24/7», отметил он в беседе с телеканалом PBS, сообщает РИА Новости.

На просьбу прокомментировать жалобы Киева на подавляющее преимущество российских сил в огневой мощи, дефицит вооружений и боеприпасов, Блинкен сказал, что «украинцы ощущают это».

Мы глубоко обеспокоены этим, но мы работаем в режиме 24/7, чтобы обеспечить их всем, в чём они нуждаются, — пояснил глава Госдепа.

Госсекретарь добавил, что в Вашингтоне «полны решимости» обеспечить Киев всем, что ему нужно, что позже может помочь укреплению украинских позиций «на любых переговорах, когда они случатся». Блинкен также высказался о возможных территориальных уступках со стороны Украины. Этот вопрос должны решать сами украинцы, считает он. США поддержат решение Киева, добавил дипломат.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях ВСУ за прошедшие сутки. По его словам, наиболее тяжёлое положение было в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом. В Харьковской области с украинскими войсками происходит то же самое, отметил он.