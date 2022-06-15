Зеленский заявил о серьёзных потерях ВСУ под Харьковом и в Северодонецке

Фото: twitter.com/defenceu

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях ВСУ за прошедшие сутки. Об этом он сообщил в Telegram-канале своего офиса.

Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны, — заявил в своём выступлении глава государства.

Также президент отметил, что в Харьковской области с украинскими войсками происходит то же самое.

В этом же выступлении Зеленский сообщил, что ВСУ не будут обстреливать территорию России, когда получат от Запада оружие с дальностью поражения более 100 км. Украинский лидер отметил, что имеет в виду удары по гражданским целям.

Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу ZDF заявил, что время играет на Москву, а не на Киев, поэтому Западу нужно действовать быстрее. Он подчеркнул, что украинская сторона потеряет всё в случае поражения от России, добавив при этом, что переговоры могут состояться только после прекращения боевых действий.