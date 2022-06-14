Зеленский рассказал, что будет делать с дальнобойным оружием Запада Зеленский: Украина не будет обстреливать территорию России, когда получит западное дальнобойное оружие

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не будут обстреливать территорию России, когда получат от Запада оружие с дальностью поражения более 100 км. Украинский лидер отметил, что имеет в виду удары по гражданским целям. Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале офиса Зеленского.

Нет, — ответил он, выступая на пресс-конференции перед датскими журналистами.

Зеленский подчеркнул, что у Украины достаточно оружия, но не хватает именно дальнобойного, чтобы преодолеть преимущество России в технике.

У нас достаточно оружия, но у нас недостаточно оружия, которое действует на ту дистанцию, какая нам нужна, чтобы преодолеть преимущество в технике Российской Федерации, — добавил украинский лидер.

13 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Киев нуждается в поставках оружия со стороны западных стран. Украине не хватает сотен гаубиц, бронетехники, реактивных систем залпового огня и танков, подчеркнул он.