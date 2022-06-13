В офисе Зеленского заявили о нехватке сотен гаубиц, дронов, танков и РСЗО Подоляк: Украина нуждается в поставках сотен гаубиц, дронов, танков и РСЗО

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Украина нуждается в поставках оружия, в частности Киеву не хватает тысяч гаубиц и бронетехники, сотен реактивных систем залпового огня и танков, заявил в социальных сетях советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Ранее сообщалось, что люди на Украине недовольны скоростью поставок оружия и критикуют правительство президента Владимира Зеленского из-за недостаточно оперативных решений.

Нам необходимо достичь паритета в тяжелом вооружении: 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 тыс. единиц бронетехники, 1 тыс. дронов, — сказал он.

Ранее обозреватель The Guardian Дэн Саббах писал о том, что Киев переживает из-за возможного снижения уровня поддержки Запада в конфликте с Россией из-за угасающего интереса СМИ к украинскому кризису. Он подчеркнул, что с каждым днем расходы и потери страны растут, в связи с чем Киев все больше зависит от помощи западных стран.