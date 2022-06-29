В США рассказали о «мрачной» ситуации на Украине Глава Нацразведки США: ситуация для Киева остается «довольно мрачной»

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Аврил Хейнс

Глава Нацразведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин хочет взять под контроль большую часть Украины, поэтому ситуация в зоне конфликта остается для Киева «довольно мрачной», пишет Reuters. По ее словам, российская сторона в обозримой перспективе добьется успехов на линии фронта.

Мы по-прежнему находимся в положении, когда мы смотрим на президента Путина и думаем, что у него фактически те же политические цели, что и у нас раньше, то есть он хочет взять под контроль большую часть Украины, — сказала Хейнс.

Она также обрисовала три возможных сценария развития ситуации на Украине. Первый: Россия добивается планомерных успехов, но не выполняет задач, поставленных Путиным. По второму сценарию РФ стремительно прорывает оборону ВСУ и стабилизирует линию фронта. И третий возможный вариант развития событий связан с «крупным прорывом» ВС России при одновременном достижении планомерных военных успехов.

Ранее профессор международных отношений американского колледжа Макалестер Эндрю Лэтэм заявил, что сценарий победы Украины в конфликте с Россией невозможен и это очевидно. Автор считает, что Украины в рамках ее прежних границ больше не будет.