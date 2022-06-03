В США заявили о неизбежности поражения Украины Профессор Эндрю Лэтэм заявил, что Украина неизбежно проиграет и будет разделена

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Сценарий победы Украины в конфликте с Россией невозможен и это очевидно, написал в статье для издания The Hill профессор международных отношений американского колледжа Макалестер Эндрю Лэтэм. Автор считает, что Украины в рамках ее прежних границ больше не будет.

В своей статье эксперт пишет, что территория Донбасса и береговая линия Азовского моря являются приоритетным интересом для России, в первую очередь для безопасности страны, и Киев не сможет получить контроль над этими территориями.

Лэтэм не видит Украину в своих прежних границах, особенно из-за падения ее военного потенциала и на фоне потерь в ходе конфликта. Автор подчеркивает, что поражение Украины и ее последующее разделение являются неизбежным сценарием, и такой ход событий, по его мнению, удовлетворит геополитические интересы Москвы, направленные на ликвидацию влияния Евросоюза, НАТО и США на Украине.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область после её полного освобождения от украинских военных возьмёт курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта. Он добавил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику. Глава Крыма Сергей Аксёнов добавил, что полуостров готов помочь Херсонской и Запорожской областям интегрироваться в российскую действительность. По его словам, регионы имеют давние связи, «но история и объективные факторы нас разделили».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что Польша в текущей ситуации имеет особые планы на западные территории Украины. По его словам, подтверждением этому стал визит в Киев польского президента Анджея Дуды, а также его высказывания о том, что в обозримом будущем граница между странами перестанет существовать.