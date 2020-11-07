Украинского полицейского задержали за «продажу» должности

https://static.news.ru/photo/b541006e-20e2-11eb-9bb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Поліція Рівненської області/facebook.com

Сотрудник главка Нацполиции Украины в Ровенской области задержан по подозрению в «продаже» должности руководителя одного из межрайонных отделов полиции региона.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вместе с ним задержан пособник.

По данным следствия, подозреваемый оценил упомянутую должность в $100 тысяч. Претендовал на неё сотрудник управления патрульной полиции Ровно. В качестве аванса он заплатил подозреваемому четверть этой суммы. Задержание было произведено при передаче этой суммы, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирской области задержали сотрудника полиции, который вымогал взятку у участницы ДТП. По версии следствия, он предложил женщине избежать уголовной ответственности за 30 тысяч рублей. В случае отказа от выплаты грозил «негативными последствиями».