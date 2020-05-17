Украинский юрист поддержал идею переименования Украины в Русь

https://static.news.ru/photo/e24ec170-989a-11ea-9bf0-fa163e074e61_660.jpg Андрей Федур Фото: facebook.com

Украинский адвокат Андрей Федур раскритиковал действующую власть на Украине и признался, что поддерживает идею переименования Украины в Русь.

Ещё год назад нынешний гетман <...> хотел изменить всё, даже место своего дворца. Но посетив бал Сатаны, он не нашёл ничего лучше, чем музей Ленина, тот сегодня назван «Украинский дом». <...> Так что он продолжит этот адский круг, если не разорвёт его. Должен признать, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь, — поделился юрист на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинский пользователь социальной сети отметил, что «Украина» — не историческое название его родины, и что предки украинцев называли себя русинами. Другой пользователь заметила, что «Зеленский — таки сатана», однако неуместно сравнение происходящего на Украине с произведением Михаила Булгакова, который хоть и родился в Киеве, но был «известным украинофобом».

Ранее NEWS.ru писал, что в украинском учебнике по географии утверждается, что родиной французов, евреев и испанцев является Галичина, а белорусы генетически имеют не славянское, а балтийское происхождение.