Срыв переговоров Москвы и Киева по Донбассу является главной целью США в рамках целенаправленного нагнетания напряжения вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины. Об этом в статье для издания «Главред» написал украинский военный эксперт, плковник запаса Олег Жданов.

Жданов полагает , что таким образом Вашингтон надеется «убить двух зайцев»: пмешать договорённостям двух сторон и оказать давление на Кремль.

Они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), «формуле Штайнмайера» или кластерах, — пишет военный.

Автор также предположил, что США намеренно искажают факты «российской агресии», поскольку сами не намерены «уходить из Украины». Что касается президента страны Владимира Зеленского. то он использует военную риторику в попытках спасти собственный рейтинг.

Как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено, — написал Олег Жданов.

По мнению полковника, Россия является последней страной, которая была бы заинтересована в войне с Украиной.

Ранее агентство Blоomberg сообщало со ссылкой на американскую разведку, что Россия планирует вторжение на Укрaину с трёх направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруcсию.

В свою очередь глава Глaвного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов зaявил, что страна готовится к нападению России к концу января — начaлу февраля 2022 года.

При этом в Европе усомнились, что Россия готовит нападение на Украину. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон не смог убедить все страны Евросоюза в том, что Москва якобы готовится атаковать Киев, аналитики разведки не уверены в реальных намерениях Москвы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сообщения «вбросами». По его словам, CМИ используются для целенаправленной информационной кампании против Росcии.