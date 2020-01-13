https://static.news.ru/photo/aef0a340-35ec-11ea-bf0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock

Посол Украины Александр Щерба раскритиковал министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, заявившего о неприемлемости санкций США против «Северного потока — 2».

В посте в Facebook украинский дипломат пояснил , что трубопровод влияет на интересы Незалежной так, как «петля влияет на дыхание».

Не очень хорошая идея прямо сейчас ставить существование украинского трубопровода в зависимость от российской доброй воли. Доброй воли не бывает, — написал Щерба.

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава австрийского МИД Александр Шалленберг раскритиковал ограничительные меры Штатов против трубопровода. Дипломат подчеркнул, что «Северный поток — 2» не ущемляет украинские интересы, при этом способствует диверсификации энергоснабжения стран Европы.