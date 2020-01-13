Посол Украины Александр Щерба раскритиковал министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, заявившего о неприемлемости санкций США против «Северного потока — 2».
В посте в Facebook украинский дипломат
Не очень хорошая идея прямо сейчас ставить существование украинского трубопровода в зависимость от российской доброй воли. Доброй воли не бывает, — написал Щерба.
Как ранее сообщал NEWS.ru, глава австрийского МИД Александр Шалленберг раскритиковал ограничительные меры Штатов против трубопровода. Дипломат подчеркнул, что «Северный поток — 2» не ущемляет украинские интересы, при этом способствует диверсификации энергоснабжения стран Европы.
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