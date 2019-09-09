Украина продолжает вести переговоры с РФ в связи с очередным обменом заключёнными. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Украинский омбудсмен в интервью телеканалу «
Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать, — подчеркнула Денисова.
Как писал News.ru, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить с Киевом соглашение, позволяющее прекратить уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа обмена заключёнными между Киевом и Москвой.