https://static.news.ru/photo/0a2fe084-d343-11e9-9ac3-fa163e074e61_660.jpg Людмила Денисова Фото: Людмила Денісова/Facebook

Украина продолжает вести переговоры с РФ в связи с очередным обменом заключёнными. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Украинский омбудсмен в интервью телеканалу « Громадьске » пояснила, что речь идёт о пленных, которые находятся на территории РФ. Денисова отказалась называть подробности нового обмена, а также раскрывать фамилии его участников.

Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать, — подчеркнула Денисова.

Как писал News.ru, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить с Киевом соглашение, позволяющее прекратить уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа обмена заключёнными между Киевом и Москвой.