https://static.news.ru/photo/5862a93a-5a5c-11ea-8cf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Державна прикордонна служба України/facebook.com

Министр Иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что при работе в формате «нормандской четвёрки» (Украина, Франция, Германия, Россия) не хватает участия ещё нескольких мировых лидеров. По его словам, одним из них мог бы стать президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Он отметил, что был бы очень рад появлению главы США на встречах, передаёт «Украина 24».

Нам, кроме Германии и Франции, нужны еще несколько лидеров. Я был бы счастлив, если бы Дональд Трамп сел за стол переговоров, — подчеркнул он.

Как писал ранее NEWS.ru, заседание Совбеза ООН, посвящённое украинскому кризису и состоявшееся на фоне очередного обострения ситуации в Донбассе, вновь поставило под вопрос назначенную на апрель встречу в «нормандском формате». Москва в очередной раз обвинила Киев в нежелании соблюдать Минские соглашения.