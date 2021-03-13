Украинский город признал бродячих кошек частью городской экосистемы

https://static.news.ru/photo/b3c4dc98-84cd-11eb-9782-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты горсовета украинского города Херсон признали бродячих котов частью экосистемы населённого пункта.

Инициаторами выступили местные жители, которые опубликовали соответствующую петицию. Идея набрала 250 голосов, что обязало местный парламент рассмотреть её на заседании.

При рассмотрении некоторые депутаты смеялись и предполагали, что скоро придётся рассматривать аналогичные проекты для крыс и воробьёв. Однако положительное решение по законопроекту может быть основанием для ведения денег из бюджета на прививку и стерилизацию животных.

В результате из 35 депутатов 30 поддержали проект, один выступил против, один воздержался, а ещё трое не голосовали, передаёт «Depo Херсон».

Ранее сотни людей опоздали в Манчестер из-за того, что одна наглая кошка забралась на крышу скоростного поезда Лондон — Манчестер и отказывалась слезать. Опоздание оказалось не критичным — персонал вокзала оперативно пересадил пассажиров в другой состав, однако отправление всё равно задержалось, писал NEWS.ru.