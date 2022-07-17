Украинский генерал рассказал об «ультиматуме Путина» МК: экс-глава внешней разведки Украины Маломуж заявил об «ультиматуме Путина»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент России Владимир Путин якобы выдвинул Киеву ультиматум. Москва может отказаться от скорого масштабного наступления на Харьков и юг Украины, если в Киеве примут её условия, сообщает «МК».

Путин хочет заявить о статус-кво: о полностью освобождённых Донецкой и Луганской областях, о Южном коридоре, который он будет «добивать» дальше и ставить условия по мирным переговорам, но с учётом их условий, — цитирует издание генерала.

Он уточнил, что наступление российской стороны может начаться в ближайшие полторы-две недели. Или его не будет, если Киев согласится на предложение Путина.

Ранее стало известно, что израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд заявил: в Киеве придерживаются заранее проигрышной для себя стратегии обычных военных действий против значительно превышающей его по силе Москвы. По его словам, мечты украинских политиков о победе над Россией на поле боя несбыточны.