Украинский депутат вымогал пожертвования на избирательную кампанию

Сотрудники правоохранительных органов Украины подозревают депутата Сумского областного совета в вымогательстве пожертвований на свою избирательную кампанию.
По версии силовиков, он требовал у главы коммунального предприятия $4 тысячи (около 300 тысяч рублей).
По данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия 4 тысячи долларов США за якобы ранее оказанное содействие в решении служебного вопроса. Эти средства он планировал использовать для проведения предвыборной агитации, — говорится на сайте украинской полиции.
В случае отказа политик угрожал физической расправой. В результате полицейским удалось задержать его в момент получения части денег.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге были задержаны четверо оперативников уголовного розыска 78-го отдела полиции за вымогательство взятки.