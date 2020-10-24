Украинский депутат вымогал пожертвования на избирательную кампанию

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с коронавирусом в стране очень серьёзная. Вирус очень быстро распространяется, и страну ожидают «тяжёлые месяцы».

Сравнительно расслабленное лето закончилось, впереди нас ждут тяжёлые месяцы. Какой будет зима, каким будет наше Рождество, мы решим в ближайшие дни и недели. Мы все решаем это своими действиями, —...