Украинский чиновник отобрал у священника крест, бросил его на землю и умер Союз православных журналистов: при захвате храма УПЦ под Киевом умер местный чиновник

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При захвате храма Украинской православной церкви в Киевской области скончался один из нападавших мужчин, сообщает Союз православных журналистов. Представители организации рассказали, что умершим является замглавы города Кагарлык Иван Семцов. По их данным, он отобрал у священника крест, кинул его на землю, после чего ему резко стало плохо.

Во время захвата храма в селе Липовец бывшего Кагарлыкского района Киевской области умер замглавы Кагарлыка Иван Семцов. <...> Во время конфликта во дворе храма Семцов вырвал из рук священника УПЦ крест и бросил его на землю, — говорится в сообщении.

Попытки привести чиновника в чувство не дали никаких результатов — тот скончался на месте, уточнили в Союзе православных журналистов.

На фоне скандала вокруг канонической Украинской православной церкви президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «держит под контролем» ситуацию в стране, в том числе по церковному вопросу.

Так, 10 марта и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печeрской лавры УПЦ должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора аренды.

Также сообщалось, что сторонники конкурирующей Православной церкви Украины осуществили захват кафедрального собора в городе Хмельницком. Отмечается, что комиссия, которая провела голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество. По информации журналистов, ключи от собора уже переданы комиссии.