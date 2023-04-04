Зеленский рассказал о ситуации вокруг УПЦ Зеленский сообщил, что держит на контроле ситуацию вокруг УПЦ

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

На фоне скандала вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ) президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «держит под контролем» ситуацию в стране, в том числе по церковному вопросу. Видеообращение главы государства опубликовано в его Telegram-канале.

Держим под контролем внутреннюю ситуацию. В частности, относительно духовной независимости, — сказал Зеленский.

Заявление главы украинского государства прозвучало на фоне скандалов вокруг УПЦ. Так, 10 марта и. о. генерального дирeктора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печeрской лавры УПЦ должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды

Также сообщалось, что сторонники конкурирующей Православной церкви Украины осуществили захват кафедрального собора в городе Хмельницком. Отмечается, что комиссия, которая провела голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество. По информации журналистов, ключи от собора уже переданы комиссии.

Ранее в разговоре с NEWS.ru зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что следующим объектом внимания украинских властей станет второй по значению монастырь Украинской православной церкви — расположенная в Тернопольской области Свято-Успенская Почаевская лавра. В ноябре 2018 года Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений обители в пользование УПЦ, вернув их в ведение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.