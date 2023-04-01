В РПЦ назвали новую цель атаки раскольников на Украине Представитель РПЦ Кипшидзе заявил об опасности захвата Почаевской лавры на Украине

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Свято-Успенская Почаевская лавра

Следующим объектом внимания украинских властей станет второй по значению монастырь Украинской православной церкви (УПЦ) — расположенная в Тернопольской области Свято-Успенская Почаевская лавра, предположил в разговоре с NEWS.ru зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В ноябре 2018 года Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений обители в пользование УПЦ, вернув их в ведение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

Есть опасения, что раскольники будут двигаться в направлении Почаевской лавры, — добавил Кипшидзе.

Накануне Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ в иске к заповеднику «Киево-Печерская лавра», в котором клирики потребовали признать недействительным односторонний отказ от договора аренды одноименного монастыря. По словам Кипшидзе, это решение говорит о полном презрении к религиозной свободе и запрету для государства вмешиваться в дела религиозных организаций.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал каноническую Украинскую православную церковь гнойником, который необходимо ликвидировать «хирургическим путем». По словам Подоляка, церковь виновата в эскалации и нежелании идти на диалог. Также он считает, что УПЦ можно было убрать еще в первые месяцы проведения СВО, как и все «пророссийское». Он добавил, что на Украине должна быть только одна церковь — Украинская каноническая.