Сторонники раскольнической ПЦУ захватили кафедральный собор в Хмельницком

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В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины осуществили захват кафедрального собора в городе Хмельницком, передает ТАСС со ссылкой на агентство УНН. Отмечается, что комиссия, которая провела голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество. По информации журналистов ключи от собора уже переданы комиссии.

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили в воскресенье кафедральный собор в городе Хмельницком, — сказано в публикации.

По данным агентства, перед храмом начали собираться сторонники канонической УПЦ.

Ранее в разговоре с NEWS.ru зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что следующим объектом внимания украинских властей станет второй по значению монастырь Украинской православной церкви — расположенная в Тернопольской области Свято-Успенская Почаевская лавра. В ноябре 2018 года Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений обители в пользование УПЦ, вернув их в ведение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.