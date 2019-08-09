https://static.news.ru/photo/b73b5ca0-949f-11e9-892a-fa163e074e61_660.jpg Севастополь Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Жители Крыма рассказали, как изменилась их жизнь после воссоединения с Россией. Цитаты из их писем опубликовал советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым.

Авторы писем оценили активное развитие полуострова, на котором появились качественные дороги и тротуары. Они также похвалили рост пенсий и зарплат.

Когда я перехожу в буферную зону, начинаю идти по украинской земле и иду по таким ямам, что даже нельзя везти чемодан, — отметил автор одного из писем.

Другой крымчанин отметил появление газа, проведение которого украинская сторона обещала ещё в 1991 году. Однако некоторые выделили и негативные моменты.

Море стало часто грязным, — констатировал местный житель.

Ещё один житель полуострова пожаловался, что деревни опустели, потому что все уехали на заработки в Москву.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Как писал News.ru, советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалёв сообщил, что флаг Украины был поднят в городе Судак в Крыму. По его словам, это сделали местные патриоты в память об украинских солдатах, погибших в Донбассе 6 августа.