26 августа 2025 в 16:43

Украинские военные пожаловались на дроны от НАТО

Corriere della Sera: переданные Украине НАТО беспилотники устарели

Фото: Shutterstock/FOTODOM

НАТО передает Вооруженным силам Украины устаревшие беспилотники, сообщает итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на украинского офицера. При этом, по словам собеседника газеты, российские технологии более продвинуты, в том числе в области блокировки механизмов телеуправления БПЛА. Кроме того, арсенал России в десятки раз больше.

В них нет необходимости, они оказываются устаревшими. Теперь уже мы, украинцы, учим союзников в Европе и США технологиям ведения новой войны в воздухе, — сказал он.

Ранее стало известно, что Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений. Российские военные начали использовать дроны на оптоволокне раньше, чем ВСУ, что позволило Москве получить технологическое преимущество.

До этого сообщалось, что Китай готовится показать новейшее вооружение, с помощью которого можно нанести удары по территории Соединенных Штатов Америки. Демонстрация военной мощи Пекина пройдет 3 сентября на параде, посвященном 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

ВСУ
НАТО
беспилотники
военные
