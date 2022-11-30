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Украинские военные потери, как яблоко раздора

Казус Урсулы фон дер Ляйен оказался весьма показательным

Любая статистика, которая знает все и обо всех, всегда может стать предметом различных интерпретаций. Вот глава Еврокомиссии Урсула («медведица») фон дер Ляйен решила, видимо, вызвать сочувствие к жертвам «русских агрессоров» и сообщила в своем личном аккаунте, что героическая украинская армия уже потеряла более 100 тысяч бойцов.

Надо полагать, отставной гинеколог предпочитает копать глубоко и своим заявлением она надеялась сделать еще один системный шаг, приближающий демократический Запад с его культом частной и неприкосновенной собственности к конфискации российских активов, которые, к слову, до сих пор работают на континентальную экономику и приносят прибыль. В интерпретации самой фон дер Ляйен необходимо, мол, украинцам компенсировать столь тяжелые потери, понесенные во имя общих ценностей, и пустить на такие благородные цели все пока замороженное имущество Государства Российского. Ради этого вынашивается даже идея создания некоего фонда для управления всем конфискованным.

Пикантность возникшей ситуации заключалась в том, что на коллективном Западе никто не прочь присвоить российские средства. Но пока для того, чтобы европейские союзники не противились усиленной дойке в пользу Украины и не сокращали свою разнообразную поддержку киевского режима, необходимо заточить пропаганду не на потери или страдания, а выстраивать бравурную летопись постоянных украинских побед на фронтах.

Поэтому мы постоянно и слышим, что переговоры Украина должна вести с позиции силы, а для этого необходимо стимулировать ее успехи на полях сражений нарастающей материальной поддержкой. И на таком глубоко позитивном фоне слова сентиментальной Урсулы прозвучали явным диссонансом. Какие же успехи при таких потерях. Выходит, победоносная армия откровенно воюет не умением, а именно числом. И при таком истощении человеческого ресурса скоро придется ставить под ружье и офис президента Зеленского.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Неудивительно, что этот самый офис мгновенно среагировал на откровения фон дер Ляйен, намекнув, что дама в своей вечной занятости перепутала цифры, поданные ей в киевской методичке. Следовало же указать, что на полях сражений погибло всего 20 тысяч, а вот 100 тысяч полегло в тылу. Словно щирые патриоты облепляли своими телами электроподстанции, поражаемые нашими ракетами. Украинский хвост, все более нагло крутящий общеевропейской собакой, тут же потребовал аккаунт подчистить. И вроде бы своего добился.

Но... Как полагает Дмитрий Медведев, глава Еврокомиссии получила нагоняй из Вашингтона, куда, видимо, из Киева срочно пожаловались, поскольку, по мнению Дмитрий Анатольевича, Европейский союз окончательно превратился в 51-й американский штат. Глава ЕК тут же высказалась о страшных потерях мирного украинского населения.

Потери всегда очень щекотливый вопрос. И стороны конфликта предпочитают их не афишировать. Притом что на самой Украине в ходу негласная цифра потерь аж в 380 тысяч. Это с учетом тяжелораненых, без вести пропавших и плененных. И явно статистика потерь от фон дер Ляйен выглядит крайне скромно. Притом что еще относительно недавно на Банковой улице признавали, что жовто-блакитная армия в день теряет по 100–200 бойцов.

Но тогда была другая ситуация, и требовалось вытряси из союзников больше гаубиц и систем залпового огня. Но после того, как «Цезари» и «Хаймерсы» были получены, пришло время постоянно доказывать, что такие поставки дают эффект. И если получить ракеты большого радиуса действия, то и взятие Крыма не за горами. Как раз к пляжному сезону.

Так что немка, стремящаяся, по ее словам, причинять боль России, расстроила подопытных бандеровцев. Для нее урок: не лезть в военное пекло поперек заокеанского батьки. Накажут.