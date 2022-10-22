Власти Украины сообщили о взрывах в Волынской и Львовской областях

Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина

Мэры Луцка и Ковеля Волынской области сообщили в своих Telegram-каналах об обстрелах городов. Также о взрывах сообщили власти Львовской области. На всей территории Украины действует воздушная тревога.

Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали впоследствии, — написал глава Луцка Игорь Полищук.

Мэр Ковеля Игорь Чайка сообщил, что в городе работают системы противовоздушной обороны. О том, были ли прилеты в городе, он не уточнил. Несмотря на это, Чайка призвал местных жителей спрятаться в укрытиях, запастись водой и зарядить все необходимые электронные устройства.

Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий также заявил, что в городе работает ПВО. Детали он пообещал раскрыть позднее.

Утром 22 октября глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба сообщил о взрывах в регионе. Председатель Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус также заявил о ракетных обстрелах и призвал всех жителей региона переместиться в укрытия. Авторы Telegram-канала «Одесса INFO» сообщили о пуске около 17 ракет по территории Одесской области. По информации портала, все снаряды были сбиты системами ПВО. Telegram-канал «Политика страны» отмечает, что после ударов обесточены Ровно, Луцк, Хмельницкий, а также районы в Одесской и Киевской областях. Эту информацию подтвердил в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране за последнюю неделю в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией.