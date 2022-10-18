Зеленский назвал количество разрушенных электростанций на Украине Зеленский: 30% украинских электростанций разрушены

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, что в стране за последнюю неделю в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией.

С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране, — написал украинский лидер.

Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко в свою очередь в эфире Всеукраинского телемарафона предупредил сограждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии. Он также заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».

Ранее сообщалось о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко попросил горожан максимально экономить электроэнергию и не включать микроволновые печи, кондиционеры и другие мощные электроприборы.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил в соцсетях, что после обстрелов город остался без света и воды. В офисе Зеленского пояснили, что в Житомире был поврежден объект энергообеспечения.