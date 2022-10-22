СМИ: в Одесской и Ровненской областях поражены объекты энергоинфраструктуры

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Украинские Telegram-каналы сообщают, что в результате обстрелов в Одесской и Ровненской областях Украины поражены объекты энергетической инфраструктуры. Telegram-канал «Политика страны» отмечает, что после ударов обесточены Ровно, Луцк, Хмельницкий, а также районы в Одесской и Киевской областях. Эту информацию подтвердил в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В регионах продолжают работать системы ПВО. На территории всей страны объявлена воздушная тревога.

Ровно, Луцк, Хмельницкий, Одесская и Киевская области — прилеты или последствия падения сбитых ракет. Перебои со связью и светом в районах попаданий, — написал Арестович.

Авторы Telegram-канала «Политика страны» утверждают, что после нанесения ударов по Ровно в городе начался сильный пожар.

Глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба ранее сообщил о взрывах в регионе. Председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус также заявил о ракетных обстрелах и призвал всех жителей региона переместиться в укрытия.

Авторы Telegram-канала «Одесса INFO» сообщили о пуске около 17 ракет по территории Одесской области. По информации портала, все снаряды были сбиты системами ПВО.

Также местные СМИ ранее сообщили о взрывах в Днепре.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране за последнюю неделю в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией.