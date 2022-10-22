СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Одесской и Черниговской областях Украины

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Киевская область

Глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба сообщил о взрывах в регионе. В своем Telegram-канале он уточнил, что работают системы противовоздушной обороны. Также украинские Telegram-каналы пишут о взрывах в Черниговской и Одесской областях. На всей территории страны объявлена воздушная тревога. О пострадавших пока не сообщается.

Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях. В области работает ПВО. <...> Берегите себя и сохраняйте спокойствие!, — написал Кулеба.

Председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус также сообщил о ракетных обстрелах и призвал всех жителей региона переместиться в укрытия. В регионе работают ПВО.

Авторы Telegram-канала «Одесса INFO» пишут о пуске около 17 ракет по территории Одесской области. По информации портала, все снаряды были сбиты системами ПВО.

Местные СМИ ранее сообщили о взрывах в Днепре.

Ранним утром 21 октября стало известно о взрывах в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, зафиксированы попадания по административно-производственному зданию.

В этот же день СМИ сообщили о нескольких взрывах в Запорожье. Данную информацию подтвердил глава подконтрольной Киеву администрации региона Александр Старух.