Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

архивное фото

В Харькове прогремели новые взрывы, передает Telegram-канал «Политика страны». Ранним утром 21 октября местные власти уже сообщали об ударах по городу и серии взрывов. В частности, по словам мэра Игоря Терехова, зафиксированы попадания по административно-производственному зданию.

Сообщают о новых взрывах в Харькове, — говорится в публикации.

Этим же утром украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Запорожье. Информацию об этом подтвердил глава подконтрольной Киеву администрации Запорожской области Александр Старух.

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, сирена также зазвучала в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Киевской и Полтавской областях.

Накануне на всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога. Тогда же стало известно, что из-за разрушения генерирующих объектов электроэнергии в центральных областях Украины ввели временное ограничение на потребление электричества. Жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей призвали срочно сократить потребление энергии.