На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, сообщает «Страна.ua». Информацию подтвердили в областных военных администрациях большинства регионов страны. На карте, опубликованной на сайте издания, красным цветом подсвечены все области, включая Киевскую, Харьковскую, Черниговскую и Полтавскую, где объявлена тревога.

Воздушная тревога по всей территории Украины, — говорится в сообщении.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий написал в Telegram-канале, что из-за разрушения генерирующих объектов электроэнергии на территории Украины вводятся ограничения по снабжению электричеством.

С 07:00 до 23:00 нужно максимально снизить пользование электроэнергией, чтобы не дошло до временных отключений. Прошу вас отнестись сознательно и ответственно, — обратился к украинцам Козицкий.

Председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов также сообщил о том, что на Украине возможны периодические отключения электропитания. Чиновник попросил местных жителей заранее зарядить мобильные телефоны, пауэрбанки и другие электроустройства, чтобы не перегружать электросеть.

Сегодня с 7:00 до 23:00 в Харьковской области возможны отключения электропитания на несколько часов. Заранее зарядите мобильные телефоны, пауэрбанки и другие важные электроустройства, — написал Синегубов в Telegram.

18 октября Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что на всей территории Украины, находящейся под контролем Киева, была объявлена воздушная тревога. Утром местные СМИ писали об обстрелах в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Житомирской областях Украины. По словам авторов публикаций, основными целями являлись объекты энергетической инфраструктуры.