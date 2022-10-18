СМИ: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

г. Киев

Telegram-канал «Политика страны» сообщает, что на всей территории Украины, находящейся под контролем Киева, объявлена воздушная тревога. Утром 18 октября местные СМИ написали об обстрелах в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Житомирской областях Украины. По словам авторов публикаций, основными целями по-прежнему являются объекты энергетической инфраструктуры.

Воздушная тревога уже на всей территории, подконтрольной Украине, — говорится в сообщении «Политики страны».

Утром 18 октября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Днепре было зафиксировано два удара по объектам энергетической инфраструктуры. Он написал, что на объектах замечены серьезные повреждения, а позднее добавил, что из-за обстрелов в городе может отсутствовать электро- и водоснабжение. Коммунальные службы уже работают над устранением проблем.

Одновременно с этим мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил о взрывах в городе. По его словам, они зафиксированы в северной части населенного пункта.

Ранее военный эксперт Константин Сивков предложил российским войскам новый план ударов по критической инфраструктуре Украины путём проведения интенсивной воздушной операции и методом ковровых бомбардировок, после которых, согласно этому замыслу, «должна остаться лунная поверхность».