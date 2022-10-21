СМИ: в Запорожье прогремели взрывы

Фото: dan-news.info

В Запорожье прогремели несколько взрывов, передает Telegram-канал «Страна.uа». Информацию о ракетных ударах подтвердил глава подконтрольной Киеву администрации Запорожской области Александр Старух.

Внимание! Ракетами атакуют областной центр. Направляйтесь в укрытия. Соблюдайте правила безопасности, — сообщил Старух.

Ранним утром 21 октября в Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили власти столицы. Кроме того, сирена звучит в Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Киевской и Полтавской областях.

Накануне на всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога. Тогда же стало известно, что из-за разрушения генерирующих объектов электроэнергии в центральных областях Украины ввели временное ограничение на потребление электричества. Жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей срочно сократить потребление энергии.