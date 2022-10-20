«Укрэнерго» ограничит потребление электричества на Украине «Укрэнерго» ограничит потребление электричества в Киевской, Черниговской и Черкасской областях

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В центральных областях Украины вводится временное ограничение на потребление электричества, сообщает «Укрэнерго». По информации оператора, данные меры были приняты из-за увеличивающегося уровня потребления электроэнергии. Компания обратилась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей в Telegram, призвав сократить потребление энергии в срочном порядке.

В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе. Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно уменьшить потребление электроэнергии, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Впоследствии глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что из-за разрушения генерирующих объектов электроэнергии на территории Украины вводятся ограничения по снабжению электричеством.

Председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов также сообщил о том, что на Украине возможны периодические отключения электропитания. Чиновник попросил местных жителей заранее зарядить мобильные телефоны, пауэрбанки и другие электроустройства, чтобы не перегружать электросеть.