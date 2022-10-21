По всей Украине объявили воздушную тревогу

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В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщают власти столицы. Кроме того, сирена сейчас также звучит в Днепропетровской области и на находящихся под контролем Украины территориях Харьковской и Запорожской областей.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Мы просим всех немедленно следовать за нами в убежище гражданской защиты! — говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Житель Харьковской области публикуют кадры взрывов. Сообщается, что их было около десяти. Министерство обороны России не подтверждало информацию.

Позднее стало известно, что воздушную тревогу также объявили в Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Киевской и Полтавской областях.

Внимание! 07:48 Воздушная тревога в Черниговской области! Направляйтесь в укрытие! — написал глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

Накануне на всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога. Тогда же стало известно, что из-за разрушения генерирующих объектов электроэнергии на территории республики в некоторых регионах вводятся ограничения по снабжению электричеством.