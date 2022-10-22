Стало известно о взрывах в Днепре Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре

Фото: Mykola Myakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Днепр, Украина

В украинском Днепре прогремели взрывы, сообщает телеканал «Пятый» в Telegram-канале. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Сообщают о взрывах в Днепре, — отмечается в сообщении.

Ранее военная администрация украинской столицы сообщила об объявлении воздушной тревоги в Киеве. Жителей города призвали срочно проследовать в укрытия гражданской защиты. Сирены также прозвучали в Днепропетровской, Житомирской и других областях страны.

Ранним утром 21 октября сообщалось о взрывах в Харькове. В частности, по словам мэра Игоря Терехова, зафиксированы попадания по административно-производственному зданию.

В этот же день СМИ сообщили о нескольких взрывах в Запорожье. Информацию об этом подтвердил глава подконтрольной Киеву администрации региона Александр Старух.