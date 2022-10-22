В Киеве прозвучала сирена воздушной тревоги

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В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщила в своем Telegram-канале военная администрация украинской столицы. Сирены также прозвучали в Днепропетровской, Житомирской и других областях страны.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты! — говорится в сообщении Киевской администрации.

По данным сервиса «Воздушные тревоги на Украине», сирены также прозвучали в Винницкой, Днепропетровской и Житомирской областях. О воздушной тревоге сообщили глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Ранее сообщалось, что в Киевской области прогремели взрывы. По данным местных СМИ, прозвучавшие хлопки были результатом работы саперов. При этом во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.