На Украине сообщили о взрывах в Киевской области

Фото: dpsu.gov.ua

В Киевской области прогремели взрывы, сообщает «Политика Страны». По данным Telegram-канала, прозвучавшие хлопки — результат работы саперов. В источнике также сообщили о том, что во всех областях Украины, включая Львовскую, Николаевскую и Харьковскую, была объявлена воздушная тревога. На карте, опубликованной в украинских СМИ, все области подсвечены красным цветом.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале подтвердил, что взрывы в области — результат плановой работы саперов.

Взрывы, которые могли слышно в некоторых общинах области в начале сигнала тревоги — плановая работа саперов. В регионе воздушная тревога продолжается, поэтому находитесь в укрытиях. Берегите себя и сохраняйте спокойствие, — написал он.

Новые взрывы прогремели и в Харькове. Ранним утром 21 октября местные власти уже сообщали об ударах по городу. В частности, по словам мэра Игоря Терехова, зафиксированы попадания по административно-производственному зданию.

В этот же день СМИ сообщили о нескольких взрывах в Запорожье. Информацию об этом подтвердил глава подконтрольной Киеву администрации региона Александр Старух.

Накануне на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Тогда же стало известно, что из-за разрушения объектов, генерирующих электричество в центральных областях страны ввели временное ограничение на потребление электричества. Жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей призвали срочно сократить потребление энергии.