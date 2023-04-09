Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Киевской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинское издание «Страна.ua» сообщает о взрыве, который произошел в Киевской области. По данным издания, после этого начался пожар. При этом местные власти об инциденте не упоминали.

Сообщают о взрыве в Киевской области, после которого начался пожар. Причина пожара пока неизвестна. Сообщений о прилетах не было и тревога не объявлялась, — говорится в сообщении СМИ.

Также стало известно о том, что воздушная тревога была объявлена в Харьковской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

4 апреля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным СМИ, сирены запущены во всех регионах страны из-за взлета российского сверхзвукового истребителя МиГ-31К с белорусского аэродрома Мачулищи.

Также сообщалось, что в Одессе в результате массированной атаки беспилотников загорелся военный аэродром Школьный.