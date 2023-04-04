В Одессе после обстрелов беспилотников загорелся военный аэродром «Русская весна»: в Одессе после обстрелов БПЛА загорелся военный аэродром Школьный

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Одессе в результате массированной атаки беспилотников загорелся военный аэродром Школьный, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Как утверждают авторы, именно оттуда бойцы ВСУ отправляли беспилотники обстреливать Крым. В публикации говорится, что украинские военные пытались сбить дрон земли, однако он смог достичь своей цели. Момент взрыва попал на видео.

Взрывы и стрельба в Одессе: после удара «Шахидов» пылает аэродром, с которого ВСУ атакуют дронами Крым. Боевики ВСУ пытались сбить дроны огнем с земли, но неудачно. Пылает пораженный дроном-камикадзе объект на аэродроме Школьный, — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в ночь на вторник, 4 апреля, в Одессе прогремели взрывы. После этого в городе начался пожар.

25 марта украинские Telegram-каналы сообщали о сильном взрыве, прогремевшем в Одесской области. Подробности не уточнялись. При этом отмечалось, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.