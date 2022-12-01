Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Херсоне «Страна.ua»: взрывы прогремели в Херсоне и Киеве

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В Киеве после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв, передает «Страна.ua». По информации издания, после характерного звука в небо стали подниматься клубы дыма. Также взрыв произошел на территории Херсона.

В украинских пабликах появились сообщения, что звуки, похожие на взрывы, в столице вызваны плановыми работами по разминированию области. Воздушную тревогу в городе уже отменили.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО.

29 ноября во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу. Местные администрации призывали жителей срочно прятаться в укрытиях. Затем во многих областях тревога была отменена. В Киеве это произошло спустя 10 минут после ее объявления.

1 декабря власти южных и восточных областей Украины объявляли воздушную тревогу. Звуки сирены прозвучали в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях. Позднее тревогу объявили и в Киевской области.

Помимо этого, тревога была объявлена в подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей.