Украинские СМИ сообщили, что в Одессе прогремела серия взрывов «Страна.ua»: в Одессе прогремела серия взрывов

Фото: Zacharie Scheurer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Одессе прогремела серия взрывов, сообщает издание «Страна.ua». При этом местные власти не объявили воздушную тревогу. Мэр города Геннадий Труханов также не сообщал о том, что объявлена воздушная тревога.

В Telegram-канале «Типичная Одесса» местные жители опубликовали видеозапись, на которой можно услышать звуки взрывов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ним энергетическим объектам 23 ноября. В военном ведомстве уточнили, что по результатам обстрела российская армия достигла поставленной цели, поразив все назначенные объекты. По информации министерства, удар наносился высокоточным оружием большой дальности.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ударов по украинской столице пострадали 11 человек, после чего их госпитализировали. Градоначальник также отметил, что на Киев летела 31 ракета, системами ПВО была сбита 21 одна из них.

Также стало известно, что в районе города Очаково Николаевской области, в Запорожье и Одессе прогремели взрывы. Хлопки были слышны в Днепропетровской и Полтавской областях.