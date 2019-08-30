https://static.news.ru/photo/087b3482-ccae-11e9-a196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители силовых структур Украины провели проверку школьных дворов и кабинетов перед линейками, проходящими в связи с началом учебного года.

В мероприятиях принимали участие полицейские и сотрудники Службы безопасности страны, передаёт « 112 Украина ».

Работники ведомств с собаками прошли по зданиям и прилегающим территориям в поисках взрывчатки. Опасных предметов найдено не было.

Ранее News.ru писал, что более половины родителей школьников намерены отпроситься с работы или даже взять отпуск, чтобы проводить ребёнка в школу в новом учебном году. В этом году торжественные линейки будут проходить 2 сентября.