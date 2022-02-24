Украинские депутаты призвали Зеленского начать переговоры с Россией

Украинские депутаты выступили с обращением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой начать мирные переговоры с РФ. Об этом сообщил парламентарий Вадим Новинский на своей странице в Facebook. По его словам, нужно прекратить кровавое противостояние и заключить мирный договор.
Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора,— говорится в сообщении.
Ранее глава РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе с целью защиты мирных жителей и демилитаризации Украины.