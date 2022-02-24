Украинские депутаты призвали Зеленского начать переговоры с Россией

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Министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил на пресс-конференции в Берлине, что немецкие власти не планируют поставлять оружие на Украину, передаёт ТАСС. Он добавил, что Германия категорически против передачи вооружения, о чём неоднократно сообщала.

Требования посла Украины в ФРГ Андрея Мельника известны, как и позиция правительства ФРГ. Я могу повторить сегодня здесь позицию правительства ФРГ: мы не будем поставлять оружие Украине, — сказал министр....