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Украинские депутаты призвали Зеленского начать переговоры с Россией

18:59, 24 февраля 2022
Украинские депутаты призвали Зеленского начать переговоры с Россией Верховная рада Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинские депутаты выступили с обращением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой начать мирные переговоры с РФ. Об этом сообщил парламентарий Вадим Новинский на своей странице в Facebook. По его словам, нужно прекратить кровавое противостояние и заключить мирный договор. 

Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора, говорится в сообщении. 

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе с целью защиты мирных жителей и демилитаризации Украины.

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