Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре «Страна.ua»: в Днепре прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

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В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Также известно, что в регионе объявлена воздушная тревога.

Сообщают о взрыве в Днепре. В регионе объявлена воздушная тревога, — говорится в сообщении издания.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 20:59 мск.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде городов, в том числе в Киеве, Харькове, Кременчуге, а также Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. С раннего утра 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о повреждении объектов высоковольтной инфраструктуры и задержках в движении пассажирских поездов из-за обесточивания. Позднее в Сети появились кадры ударов.

Позднее Минобороны РФ сообщило о том, что Вооруженные силы РФ 10 февраля нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.