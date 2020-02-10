Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) увеличила на 2 кг максимально разрешённую норму для провоза в салоне самолётов домашних питомцев.
Как сообщила директор по коммуникациям «МАУ» Евгения Сацкая, с 12 февраля норма провозки животных в ручной клади составит 10 кг.
Чтобы перед полетом нашим пассажирам не приходилось сажать «пушистиков» на диету или ломать голову над тем, как облегчить вес контейнера, мы добавили 2 кг к максимально разрешённой норме, действующей у большинства авиаперевозчиков, — цитирует её «Интерфакс-Украина».
Ранее компания «Аэрофлот» пообещала пересмотреть правила транспортировки переносок с животными во всех аэропортах после инцидента с гибелью двух кошек во время перелёта. Они следовали рейсом Нью-Йорк — Москва — София и умерли во время пересадки в аэропорту Шереметьево. Животные погибли от внутреннего кровоизлияния. Оказалось, что грузчики в буквальном смысле швыряли переноски с животными, писал NEWS.ru.