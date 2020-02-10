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Уголовный кодекс Испании могут дополнить статьёй за восхваление эпохи диктатора Франсиско Франко, рассказала заместитель генсека Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Адриана Ластра. Она добавила, что в стране планируется эксгумация останков жертв франкизма. Прах покоится в массовых захоронениях.

Мы уберём франкистскую символику, которая всё ещё находится в общественных местах, и мы проведём реформу Уголовного кодекса, чтобы оправдание и восхваление франкизма стали, наконец, преступлением, — цитирует политика ТАСС. Франсиско...