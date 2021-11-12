Украинская актриса рассказала, что её жизнь превратилсь в ад
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:53, 13 ноября 2021
Фото: YouTube
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Украина скатывается в кошмар насилия и примитивизма, в то время как Россия поддерживает и развивает своё культурное наследие. Об этом в эфире YouTube-канала PolitWera заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко.
Мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду, в полном смысле слова, — заявила актриса.
По словам Титаренко, России благодаря русскому наследию обеспечено долгое существование. На Украине же дошли до того, что начали сжигать книги, происходит разгул неонацистов и действуют они с официального одобрения властей, резюмировала актриса.
Ранее Украина заявила о принудительно записанном в русские «украинце Гоголе».