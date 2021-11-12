Украинская актриса рассказала, что её жизнь превратилсь в ад

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В случае возникновения дефицита газа в отопительный период Украина может закупать топливо в Словакии. Об этом заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1».

На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать, — отметил замминистра. При этом он...