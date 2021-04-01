Украина заявила о принудительно записанном в русские «украинце Гоголе»

https://static.news.ru/photo/b4e49982-9301-11eb-94a1-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Николай Гоголь является украинским писателем, а «российская пропаганда его принудительно записала в русские». Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Украинский чиновник напомнил в день рождения Гоголя, что автор «Мёртвых душ», большую часть жизни проживший в Петербурге, был украинцем по национальности. И только российская пропаганда «записала его в русские».

Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал на русском. На самом деле Николай Васильевич принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских, предком которого считается гетман Правобережной Украины Остап Гоголь, — цитирует Ткаченко «Страна.ua».

Украина продолжает бороться со всем, что может иметь отношение к России. С 16 января в стране вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В частности, в соответствии с этим документом сотрудники сферы обслуживания обязаны общаться с клиентами исключительно по-украински. Если клиент услышит обращение к себе на русском языке, то может подать жалобу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 15-летнюю школьницу из Киева затравили в соцсетях за её признание. Она заявила, что в украинской столице все говорят на русском языке. Девочка выпустила ролик в TikTok, в котором в грубой форме призвала не навязывать украинцам язык, который им может не нравиться. После того как неё обрушилась волна хейта, девочке пришлось извиняться за свои слова.